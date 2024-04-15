В ЕС растет сопротивление назначению фон дер Ляйен на второй срок

Сопротивление назначению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на этот пост на второй срок на период с 2025 по 2029 годы нарастает в Евросоюзе, считает европейское издание газеты Politico. Оно отмечает, что ее шансы на второй срок подрывают ее высокомерие и политические ошибки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Впрочем, Politico признает, что пока у фон дер Ляйен нет достаточно сильных оппонентов. Среди потенциальных кандидатов газета называет действующую главу Европарламента Роберту Метсолу.

"Вторая коронация не гарантирована королеве фон дер Ляйен", - отмечает издание, вынося в публичную сферу прозвище, которое глава ЕК получила в Брюсселе. "По большей части она обязана этим высокомерию своей власти", - цитирует издание неназванного европейского чиновника. "Она ошибочно решила, что ей все сойдет с рук, и теперь ее ошибки оборачиваются против нее", - добавил он.

Молчание французов

Газета отмечает, что на саммите ЕС в июне, где будет решаться вопрос о назначении нового главы Еврокомиссии, фон дер Ляйен должна получить поддержку квалифицированного большинства стран ЕС. И если у Германии нет выбора, кроме как поддерживать фон дер Ляйен, поскольку Берлину не позволят выдвинуть еще одного немецкого кандидата на пост главы Еврокомиссии, то Франция пока хранит молчание.

"Французский президент Эмманюэль Макрон, который был ключевой фигурой, обеспечившей ей назначение в 2019 году, занимает уклончивую позицию, что может быть классическим политическим шагом, чтобы получить в этом процессе как можно больше влияния", - отмечает газета. "Французы не хотят, чтобы Урсула шла по красной ковровой дорожке, осыпаемой цветами, на июньском саммите", - цитирует издание еще одного европейского чиновника.

Politico также отмечает, что фон дер Ляйен не поддержали такие влиятельные французские политики, как бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье и действующий еврокомиссар по внутреннему рынку, то есть прямой подчиненный фон дер Ляйен, Тьерри Бретон, курирующий в том числе милитаризацию промышленности ЕС.

По оценкам издания, также критически настроены в адрес фон дер Ляйен Венгрия, Словакия, Испания, Ирландия и Бельгия.

Проколы фон дер Ляйен

Газета отмечает три значимых ошибки фон дер Ляйен. Первая из них - история с самостоятельным заказом вакцин от COVID-19, которую уже начала расследовать прокуратура ЕС, созданная при активной поддержке самой фон дер Ляйен. Речь идет о согласовании в 2021 году контрактов на десятки миллиардов евро путем обмена сообщениями между главой ЕК и руководством компании Pfizer в тот момент, когда ее вакцина еще не была сертифицирована. Впоследствии глава Еврокомиссии отказалась раскрыть какую-либо информацию об этой переписке, заявив, что она ее "по ошибке удалила".

Второй ее оплошностью Politico называет безоговорочную поддержку, которую фон дер Ляйен выразила от имени ЕС Израилю после обострения конфликта, не советуясь со странами ЕС.

Третьей ошибкой, которая вызвала самый большой шум в среде брюссельского чиновничества, стало назначение немца и члена Европейской народной партии, в которую входит фон дер Ляйен, Маркуса Пайпера на пост влиятельного представителя Еврокомиссии по работе со средними и малыми предприятиями, предположительно в обход действующих в ЕС административных процедур, что вызвало громкий скандал в кругах брюссельской бюрократии, вплоть до призыва со стороны Европарламента пересмотреть это решение.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!