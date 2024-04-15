Британия отвергла утверждения Ирана

Великобритания отвергла заявления Ирана, что он проинформировал соседние государства о субботней атаке на Израиль за трое суток до ее начала, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я отверг бы подобное определение", - заявил представитель британского премьер-министра Риши Сунака. Его слова приводит агентство Reuters. "И если говорить более широко, мы самым решительным образом осуждаем его (Ирана - прим. ТАСС) прямую атаку на Израиль", - добавил сотрудник Даунинг-стрит, 10.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим. О погибших в Израиле не сообщалось.

На следующий день министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выступил с утверждением, что соседние страны были оповещены об ударе за 72 часа.

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