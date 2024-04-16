СМИ сообщили о целях возможного удара Израиля по Ирану

Израиль в качестве военного ответа может нанести удары по целям в глубине территории Ирана, чтобы продемонстрировать свои возможности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом неназванный американский чиновник сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera.

По словам источника телеканала, потенциальный ответ Израиля на атаку со стороны Ирана может быть направлен не на эскалацию напряженности, а скорее на демонстрацию своих военных возможностей. "Израиль не сообщил нам о какой-либо конкретной дате возможного удара. Мы продолжаем наши усилия по предотвращению дальнейшей эскалации", - сказал чиновник, добавив, что решение остается за Израилем.

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