Глава МИД Израиля попросил коллег из 32 стран ввести санкции против Ирана

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац разослал письма коллегам из 32 стран с призывом ввести санкции против Ирана за атаку на еврейское государство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наряду с военным ответом на запуск ракет и БПЛА я веду дипломатическое наступление на Иран. Этим утром я отправил письма в 32 страны и поговорил с десятками министров иностранных дел и видных фигур по всему миру, призывая к введению санкций в отношении иранской ракетной программы и объявлению Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана - прим.) террористической организацией, чтобы сдержать и ослабить Иран", - написал Кац на своей странице в X.

"Иран нужно остановить сейчас, пока не стало слишком поздно", - полагает израильский министр.

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