Красная площадь закрыта для посетителей

Красная площадь закрыта для посетителей.

Как сообщает Day.Az, об этом пишут местные СМИ.

Причина, почему закрыли для посетителей Красную площадь, считающуюся самым туристическим местом российской столицы, неизвестна.

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