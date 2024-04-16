https://news.day.az/world/1652507.html Красная площадь закрыта для посетителей
Красная площадь закрыта для посетителей
Красная площадь закрыта для посетителей.
Как сообщает Day.Az, об этом пишут местные СМИ.
Причина, почему закрыли для посетителей Красную площадь, считающуюся самым туристическим местом российской столицы, неизвестна.
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