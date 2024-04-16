Израиль принял решение нанести удар по Ирану, сообщают израильские СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, соответствующее решение было принято по итогам заседания военного кабинета Израиля.

Отмечается, что удар должен быть нанесен "как можно скорее".

Отметим, что 14 апреля Иран провел операцию против Израиля, в ходе которой выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.

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