Митингующие в Тбилиси решили направиться к Дому правительства

Участники митинга в Тбилиси у парламента против законопроекта об иноагентах решили направиться к расположенному через несколько кварталов Дому правительства, чтобы встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Решение митингующих со сцены озвучил руководитель одного из грузинских НПО Леван Цуцкиридзе. По его словам, шествие будет мирным. Он призвал митингующих не поддаваться провокациям. Как он пояснил, демонстранты хотят поговорить с Кобахидзе и сказать ему, чтобы он отозвал законопроект.

Протестующие приняли такое решение после того, как они на митинге у парламента дали властям один час, чтобы те отозвали законопроект об иноагентах. У Дома правительства уже дежурят усиленные наряды полиции. Стражи порядка расположились у центрального входа. Там же находятся директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе и начальник Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе. Пока не известно, находится ли премьер в здании.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!