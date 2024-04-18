Стало известно, когда Израиль может ответить Ирану

Израиль ответит Ирану на атаку страны беспилотниками и ракетами, "когда сочтет нужным", власти прорабатывают разные способы. Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

"Израиль ответит, когда сочтет нужным", - подчеркнул израильский чиновник, добавив, что у государства есть "несколько способов" сделать это.

По данным источников издания, среди вариантов ответных действий Израиль рассматривает прямой удар по иранской территории, а также атаку на объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вне территории Ирана. Кроме того, не исключены "кибератаки и убийства", пишет газета.

При этом Израиль стремится "послать четкий сигнал Тегерану, не начав при этом серьезную эскалацию", добавляют источники издания.

New York Times также напоминает, что иранские лидеры предупредили, что страна будет решительно реагировать на любой удар Израиля.

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