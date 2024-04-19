Вашингтон работает над заключением "долгосрочной дипломатической сделки" между Израилем, Палестиной и Саудовской Аравией

Вашингтон работает над заключением в ближайшие месяцы "долгосрочной дипломатической сделки", по которой Израиль согласится с новыми обязательствами по признанию палестинского государства в обмен на нормализацию дипломатических отношений еврейского государства и Королевства Саудовская Аравия.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, Белый дом предлагает Эр-Рияду более "официальные отношения с Вашингтоном в сфере безопасности", помощь в развитии гражданской ядерной энергетики, а также обещает предпринять новые усилия на пути к признанию палестинского государства.

Израилю же предлагают нормализацию отношений с Саудовской Аравией. По мнению неназванных американских чиновников, уничтожение совместными усилиями иранских ракет и дронов, запущенных Тегераном в ходе недавней атаки на Израиль, должно было убедить еврейское государство в том, что его защита от угроз, исходящих от Ирана, может быть укреплена за счет более тесного сотрудничества с Саудовской Аравией.

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