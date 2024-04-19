Страны G7 обсудят ситуацию вокруг предполагаемого удара Израиля по Ирану

Страны Группы семи (G7) обсудят ситуацию вокруг предполагаемого удара Израиля по Ирану на встрече глав МИД 19 апреля в Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Сотрудники МИД Канады проинформировали меня о ночных взрывах в Иране. Мы внимательно следим за ситуацией. Сегодня утром мы обсудим ее с министрами иностранных дел на сессии G7 в Италии", - написала она в X (ранее Twitter).

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