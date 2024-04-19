https://news.day.az/world/1653209.html Страны G7 обсудят ситуацию вокруг предполагаемого удара Израиля по Ирану
Страны G7 обсудят ситуацию вокруг предполагаемого удара Израиля по Ирану
Страны Группы семи (G7) обсудят ситуацию вокруг предполагаемого удара Израиля по Ирану на встрече глав МИД 19 апреля в Италии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
"Сотрудники МИД Канады проинформировали меня о ночных взрывах в Иране. Мы внимательно следим за ситуацией. Сегодня утром мы обсудим ее с министрами иностранных дел на сессии G7 в Италии", - написала она в X (ранее Twitter).
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