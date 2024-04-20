Роскосмос опубликовал фото подтопления в ОАЭ

Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" с орбиты снял город Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которые на этой неделе накрыли проливные дожди. Фотография опубликована в Telegram-канале Роскосмоса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На спутниковом снимке "Ресурса-П" - Объединенные Арабские Эмираты. 15 апреля на Дубай обрушился мощный ливень, затопив основные автомагистрали и нарушив полёты в международном аэропорту", - говорится в подписи к фото. В Роскосмосе отметили, что объем выпавших осадков стал рекордом за последние 75 лет.

В ночь на 16 апреля ОАЭ накрыли редкие для засушливого региона проливные дожди. Международный аэропорт Дубая, один из крупнейших транспортных хабов в мире, из-за непогоды временно не принимал самолеты. В пятницу аэропорт ограничил число прибывающих рейсов на двое суток. Эмиратские авиакомпании продолжают вносить изменения в расписание полетов, отменяя некоторые рейсы.

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