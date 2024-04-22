Антисемитизм во Франции

Мэр французского города Вильнёв-Сен-Жорж Филипп Годен использовал нацистское приветствие во время собрания муниципального совета.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Le Figaro.

По данным издания, во время заседания муниципального совета Годен был выведен из себя упреками оппозиции, которая утверждала, что градоначальник "вступил в сговор с крайне правыми для победы в выборах мэра города".

В ответ на упреки Годен сделал жест нацистского приветствия, одновременно воскликнув нацистское приветствие, хотя позднее он принес извинения.

"Я признаю, что неправильно себя повел, за что приношу свои извинения на 200%", - заявил он.

Общаясь с представителями французского телеканала BFMTV, он объяснил, что его выходка была не более, чем шуткой. При этом соперники Годена намереваются добиться его отставки.

"Мы должны называть вещи своими именами: это был антисемитский акт. Мы больше не хотим, чтобы нас представлял мэр, который не осознает серьезности своих действий", - заявил заместитель мэра по финансовым вопросам Эммануэль Гугуньян-Задиг.

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