https://news.day.az/world/1654134.html Поврежденный в октябре газопровод Balticconnector возобновил работу
Поврежденный в октябре газопровод Balticconnector возобновил работу
Газопровод Balticconnector в Балтийском море, остановленный в октябре 2023 года после того, как его зацепил якорем китайский контейнеровоз, ввели в эксплуатацию после ремонта, заявил в понедельник директор компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд.
"Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией сегодня вновь введен в коммерческую эксплуатацию", - приводит его слова агентство STT.
Газопровод на дне Финского залива длиной около 80 километров соединяет Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Он был запущен в декабре 2019 года.
Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября после того, как оператор газопровода Gasgrid обнаружил утечку. Впоследствии выяснилось, что причиной стало внешнее воздействие. Вместе с трубой пострадали и два кабеля связи.
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