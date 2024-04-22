Поврежденный в октябре газопровод Balticconnector возобновил работу

Газопровод Balticconnector в Балтийском море, остановленный в октябре 2023 года после того, как его зацепил якорем китайский контейнеровоз, ввели в эксплуатацию после ремонта, заявил в понедельник директор компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд.

"Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией сегодня вновь введен в коммерческую эксплуатацию", - приводит его слова агентство STT. Газопровод на дне Финского залива длиной около 80 километров соединяет Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Он был запущен в декабре 2019 года.