Либералы ФРГ выдвинули неприемлемые для кабмина реформы

Германская Свободная демократическая партия (СвДП) предложила партнерам по правительству план из 12 реформ, которые неприемлемы для других правящих партий. Как пишет агентство DPA, эти предложения подвергли жесткой критике и "зеленые", и социал-демократы, а оппозиционный политик Сара Вагенкнехт предложила провести 1 сентября досрочные выборы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, СвДП во главе с министром финансов Кристианом Линднером требует сократить пособия по безработице тем, кто не соглашается на предложения биржи труда; отменить досрочную пенсию в 63 года; упразднить субсидии на возобновляемые источники энергии. Эти пункты противоречат коалиционному соглашению, которое было заключено в конце 2021 года при формировании кабмина Олафа Шольца.

Вагенкнехт сравнила такие требования с "заявлением о расторжении брака". Политик, очевидно, имеет в виду намерения либералов выйти из правительства, если их инициативы не примут во внимание. "Бундестаг должен назначить перевыборы на 1 сентября", - указала она.

Министр труда Хубертус Хайль со своей стороны назвал предложения СвДП "бессмыслицей" и "плохой идеей", которая "имеет мало общего с компетентностью в вопросах экономики". По его словам, "этому не суждено будет сбыться в рамках правительственной коалиции".

Генсек Свободной демократической партии (СДПГ) Германии Кевин Кюнерт также подверг критике предложения либералов. "СДПГ не допустит, чтобы нашей страной управляли инвестиционные банкиры. Основа нашей работы - договор, заключенный при формировании коалиции", - сказал он.

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