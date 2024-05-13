Военные вертолетчики США участвуют в Швейцарии в совместных учениях

Швейцария проводит с 13 по 17 мая на базе ВВС в городе Пайерн учения с участием двух вертолетных подразделений США. Об этом сообщил Федеральный совет (швейцарское правительство), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 13 по 17 мая 2024 года два вертолетных подразделения Авиационного полка 1-214, базирующегося в Германии, будут дислоцированы на авиабазе Пайерн для проведения тренировки совместно с ВВС Швейцарии", - говорится в сообщении. Целью является "развитие тактического потенциала и военного сотрудничества между Швейцарией и Соединенными Штатами". Всего будет задействовано шесть американских вертолетов - три UH-60 Black Hawk и три CH-47 Chinook.

В учениях примут участие около 20 военнослужащих ВВС Швейцарии, что, как считают в конфедерации, даст возможность "отточить навыки применения единого оперативного подхода". Благодаря "обмену знаниями и процедурами страны-партнеры могут повысить свою эффективность и оперативную готовность". В свою очередь вертолетчики США получат возможность "развить свои навыки полетов в горной местности", отмечается в сообщении.

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