https://news.day.az/world/1660343.html США обсуждают с Украиной размещение комплексов Patriot в Харькове
США обсуждают с Украиной размещение комплексов Patriot в Харькове
Вашингтон обсуждает с Киевом размещение систем противовоздушной обороны Patriot в Харькове.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
"США и Украина обсуждают вопрос размещения комплексов Patriot в Харькове", - сказал он.
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