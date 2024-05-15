США обсуждают с Украиной размещение комплексов Patriot в Харькове

Вашингтон обсуждает с Киевом размещение систем противовоздушной обороны Patriot в Харькове.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"США и Украина обсуждают вопрос размещения комплексов Patriot в Харькове", - сказал он.

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