Блинкен о возможных переговорах между Россией и Украиной

Украина может пойти на переговоры с Россией по урегулированию конфликта, если Москва покажет "заинтересованность" в этом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Если [президент России Владимир] Путин покажет серьезную заинтересованность в переговорах, я уверен, Украина ответит на это", - сказал он. По его словам, сейчас Москва якобы не готова к этому.

Госсекретарь добавил, что решение о переговорах "должна принять Украина".

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