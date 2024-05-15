https://news.day.az/world/1660347.html Блинкен о возможных переговорах между Россией и Украиной
Блинкен о возможных переговорах между Россией и Украиной
Украина может пойти на переговоры с Россией по урегулированию конфликта, если Москва покажет "заинтересованность" в этом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
"Если [президент России Владимир] Путин покажет серьезную заинтересованность в переговорах, я уверен, Украина ответит на это", - сказал он. По его словам, сейчас Москва якобы не готова к этому.
Госсекретарь добавил, что решение о переговорах "должна принять Украина".
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