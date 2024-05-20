И.о. главы МИД Ирана провел заседание с участием заместителей

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани сегодня провел первое заседание с участием заместителей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информационный портал МИД Ирана.

Согласно информации, в повестку заседания были включены вопросы, выдвинутые заместителями министра. По данным вопросам были приняты решения.

Отметим, что по решению 1-го вице-президента Ирана Мохаммеда Мохбера обязанности министра иностранных дел Ирана исполняет его заместитель Али Багери Кани.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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