Госдеп подтвердил получение запроса о предоставлении помощи от Ирана в связи с поиском вертолета Раиси

Иранское правительство обратилось к США за помощью в связи с поиском вертолета Президента Ибрахима Раиси, который потерпел крушение.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Иранское правительство обратилось к нам за помощью, мы ясно дали им понять, что предложим помощь, как мы поступили бы в ответ на любой запрос иностранного правительства в такого рода ситуации. В конечном итоге мы не смогли предоставить эту помощь. Не буду вдаваться в подробности. Во многом по материально-техническим причинам мы не смогли оказать эту помощь", - сказал он.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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