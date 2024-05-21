США и Израиль обсудили альтернативные варианты операции в Рафахе

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, находящийся с официальным визитом в Израиле, обсудил с властями еврейского государства альтернативные варианты проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении по итогам консультаций отмечается, что израильские власти "рассказали Салливану о новых альтернативных подходах к победе над [палестинским радикальным движением] ХАМАС в Рафахе с учетом опасений, высказанных американской стороной". Как подчеркнули в Белом доме, советник американского лидера отметил, что переговоры между Израилем и Египтом о возобновлении работы КПП "Рафах" имеют решающее значение для обеспечения значительного объема гуманитарной помощи для нуждающихся жителей сектора Газа.

Кроме того, как сообщили в Белом доме, Салливан 19 мая провел консультации с палестинскими властями, во время которых обсуждались поставки гуманитарной помощи, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, а также программа палестинских реформ и "важность оказания международным сообществом финансовой поддержки, чтобы новое правительство [Палестины] смогло добиться успеха".

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