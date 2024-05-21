В Японии создадут консорциум для массового внедрения гибких солнечных панелей

Несколько японских компаний, среди которых Toshiba и Sekisui Chemical, и правительственные структуры учредят консорциум для массового производства, продвижения и внедрения гибких солнечных панелей из перовскита (редкий минерал). Об этом сообщила газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в объединение войдут порядка 150 компаний и правительственных структур. В частности, его членами будут представители министерства экономики, торговли и промышленности, Panasonic Holdings, Aisin, Kaneka и предприятий группы Japan Railways - главного оператора железных дорог Японии.

Внедрение перовскитовых солнечных панелей, как ожидается, будет включено в новый стратегический план обеспечения энергоснабжения. В его нынешней редакции эта задача не стоит, но она будет включена в обновленный документ, который готовится до конца года и будет охватывать период до 2040 года.

Считается, что солнечные панели из перовскита превосходят свои аналоги по эффективности преобразования энергии, долговечности и другим показателям. Главное преимущество гибких солнечных панелей заключается в том, что их можно размещать в местах, где невозможна установка обычных панелей, в том числе на стенах офисных зданий и окнах.

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