Многомиллионное имущество армянского министра-коррупционера может быть конфисковано

В Антикоррупционный суд Армении поступил иск о конфискации имущества бывшего министра обороны Вигена Саргсяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, общая сумма движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств, которую требуют конфисковать, составляет 29 млн. долларов.

В активы, подлежащие переводу на счет государства, входит имущество стоимостью в миллионы долларов, находящееся в центре Еревана и в США, а также денежные средства, незаконно нажитые в 2004-2020 годах.

В сообщении говорится также, что для того, чтобы развеять подозрения Виген Саргсян оформил часть своего состояния на имя своей жены Лусине Галажян.

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