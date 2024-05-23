Доминиканская Республика, Саудовская Аравия и Оман вошли в состав ITF
Доминиканская Республика, Саудовская Аравия и Оман вошли в состав Международного транспортного форума (ITF), передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Соответствующее решение было принято министрами стран-членов организации по итогам саммита в Лейпциге.
Кроме того, председательство в организации перешло от Литвы к Чили.
Отметим, что 22-24 мая 2024 года в Лейпциге (Германия) под председательством Литвы проходит саммит ITF по транспорту, способствующему устойчивой экономике. Участники обсуждают и обмениваются идеями о том, как транспорт может способствовать экономическому росту, одновременно способствуя экологической и социальной устойчивости.
Международный транспортный форум (ITF) является межправительственной организацией, в которой участвуют более 60 стран, включая Азербайджан.
ITF учрежден в 2006 году при ОЭСР как правопреемник Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), действующей с 1953 года.
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