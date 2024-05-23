https://news.day.az/world/1662552.html Ликвидирован высокопоставленный командир ХАМАС
Ликвидирован высокопоставленный командир ХАМАС
Заместитель командующего силами национальной безопасности ХАМАС, в звании, эквивалентном генералу Диа ад-Дин аш-Шурафа,был убит сегодня утром в результате атаки ЦАХАЛа в районе Аль-Сарая в Газе.
Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, в результате нападения были ранены находившиеся рядом с ним четыре офицера ХАМАС.
Министерство внутренних дел ХАМАС подтвердило ликвидацию.
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