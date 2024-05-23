https://news.day.az/world/1662556.html На школьном мероприятии в Турции произошел взрыв - есть раненые
На школьном мероприятии в Турции произошел взрыв - есть раненые
В средней школе Турции взорвались воздушные шары, наполненные гелием.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "TRT Haber".
Инцидент был зафиксирован на мероприятии, посвященном Дню выпускника.
В результате инцидента пострадали 10 школьников.
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