На школьном мероприятии в Турции произошел взрыв

В средней школе Турции взорвались воздушные шары, наполненные гелием.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "TRT Haber".

Инцидент был зафиксирован на мероприятии, посвященном Дню выпускника.

В результате инцидента пострадали 10 школьников.

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