Президент Чехии получил травму
Президент Чехии Петр Павел получил травму при поездке на мотоцикле и наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Х (бывший Twitter) администрация главы государства.
"Президент республики получил травму при поездке на мотоцикле. Его ранения не являются серьезными, но из-за них [ему] требуется краткое наблюдение в Центральном военном госпитале", - говорится в документе.
Администрация главы государства, как следует из сообщения, намерена позже предоставить общественности более подробную информацию о произошедшем.
Между тем пресс-служба полиции на своей странице в X сообщила, что президент получил травму на одной из спортивных площадок для мотоциклистов и поэтому инцидент не расследуется как ДТП.
Павел, которому в текущем году исполнится 63 года, является страстным поклонником мотоспорта. В свободное время он с удовольствием ездит на мотоциклах. Президент, отставной генерал чешской армии, находится, согласно медикам, в прекрасной физической форме.
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