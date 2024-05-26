https://news.day.az/world/1663097.html Израильская армия проводит операцию в городе Дженин
Израильская армия проводит операцию в городе Дженин
Израильские войска штурмуют город Дженин, расположенный на Западном берегу реки Иордан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Jazeera, в городе размещена тяжелая военная техника и отряды снайперов.
По данным телеканала, военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) блокируют переходы между городскими кварталами Дженина и расположенным рядом лагерем беженцев. Все больницы города и несколько ключевых зданий окружены, на их крышах размещены группы снайперов.
Также отмечается, что в штурме участвуют не менее 30 военных машин ЦАХАЛ, в городе слышны взрывы и стрельба.
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