Израильская армия проводит операцию в городе Дженин

Израильские войска штурмуют город Дженин, расположенный на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Jazeera, в городе размещена тяжелая военная техника и отряды снайперов.

По данным телеканала, военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) блокируют переходы между городскими кварталами Дженина и расположенным рядом лагерем беженцев. Все больницы города и несколько ключевых зданий окружены, на их крышах размещены группы снайперов.

Также отмечается, что в штурме участвуют не менее 30 военных машин ЦАХАЛ, в городе слышны взрывы и стрельба.

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