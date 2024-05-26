Трамп назвал худшего президента в истории США

Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что еще четыре года правления действующего хозяина Белого дома Джо Байдена могут привести к развалу страны. Об этом он заявил на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вам нужно голосовать за меня, поскольку нам необходимо избавиться от худшего президента в истории нашей страны. Вместе мы сможем это сделать. В противном случае спустя еще четыре года мы рискуем остаться без страны", - заявил политик.

Также Трамп заявил, что нынешний американский лидер представляет собой угрозу для демократии.

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