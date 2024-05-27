В Армении начались акции неповиновения

В Армении стартовали акции неповиновения, анонсированные на вчерашнем митинге движения "Тавуш во имя Родины".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в настоящий момент перекрыта трасса Ереван-Аштарак.

Демонстранты заблокировали несколько улиц в центре столицы, а полиция начала задержания участников акций.

Также армянские СМИ распространили фото, на котором видно как полицейские пытаются отогнать с проезжей части в центре Еревана автомобиль архиепископа Баграта Галстаняна, которым он перекрыл улицу.

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