Глава МИД Британии стал жертвой пранкера

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон принял звонок неизвестного лица, представившегося бывшим президентом Украины (2014-2019) Петром Порошенко.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление Форин оффиса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хотя создавалось явное впечатление, что видеозвонок поступил от господина Порошенко, в ходе разговора у министра возникли подозрения, - говорится к тексте документа, который приводит агентство. - После проведенного расследования в ведомстве подтвердили, что полученные сообщения и звонок были сфальсифицированы".

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