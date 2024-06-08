США заявили о готовности делать все для защиты НАТО.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникация совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, Соединенные Штаты не стремятся к войне с Россией и к третьей мировой войне. "Такая эскалация будет иметь ужасные последствия для европейского континента, что не хорошо для интересов США", - заявил он.

При этом Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты будут делать все для защиты Североатлантического альянса.

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