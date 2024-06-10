Армия Израиля зафиксировала новые ракетные обстрелы из Ливана

Израильские военные зафиксировали серию новых ракетных обстрелов из Ливана в направлении приграничных районов на севере страны, в нескольких случаях они привели к пожарам. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, за последние несколько часов фиксировались запуски противотанковых ракет в направлении израильских населенных пунктов Авивим, Ирон, Ифтах, Манара и Маргалиот. В окрестностях Манары и Ирона были отмечены попадания.

"Помимо этого, в районах Ирона, Ифтаха и Манары возникли пожары. Огонь в Манаре вскоре после этого был потушен", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее в течение дня израильская артиллерия несколько раз открывала огонь в направлении ливанской территории "с целью устранения угроз", проинформировали в армии. Стрельба велась в направлении долины Сальхани и в сторону населенных пунктов Аит-эш-Шааб и Ханин на юге Ливана.

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