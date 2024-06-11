Президент Франции Эмманюэль Макрон может уйти в отставку в случе победы правых на парламентских выборах, сообщает во вторник Day.Az.

Как сообщают европейские СМИ со ссылкой на свои источники в правительстве, Макрон заявил, что в случае если президентская партия не сохранит своего относительного большинства на предстоящих парламентских выборах, он может "пожертвовать своим сроком".

Напомним, что 9 июня президент Франции принял решение о роспуске Национального собрания страны и проведении досрочных выборов.

"Я призываю к досрочным парламентским выборам. Первый тур состоится 30 июня, а второй - 7 июля", - заявил он в обращении к французскому народу.

Поступив таким образом, Макрон признал серьезное поражение своей партии на выборах в Европарламент, где она набрала всего 15,4 процента голосов, что вдвое меньше, чем у оппозиционной правой партии "Национальное объединение", которая получила 32 процента голосов.

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