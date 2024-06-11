Премьер Грузии назвал оскорбительными санкции США против республики

Санкции США в отношении грузинского руководства оскорбительны и не соответствуют духу партнерства между двумя странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Хочу еще раз отметить, что санкции несерьезны. Это первое. Хотя вместе с несерьезностью санкции оскорбительны для нашей страны и нашего народа. Это также не соответствует духу партнерства. Соответственно, я надеюсь, что в конечном итоге все будет пересмотрено", - заявил Кобахидзе грузинским журналистам на полях Конференции по восстановлению Украины, проходящей в Берлине.

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