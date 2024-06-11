Четко и по башке: Макрон теряет остатки власти

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как президент Франции Эмманюэль Макрон теряет остатки власти.

Day.Az представляет публикацию:

Провал на выборах в Европарламент, провал в попытках давить на Азербайджан, провал в Африке, провал в отношении Новой Каледонии.

Все это - как бусины на четках, которые все бьют и бьют Эмманюэля Макрона по голове.

В прессе уже обсуждают вариант его отставки в случае проигрыша на парламентских выборах. И да, Макрон уже поспешил их опровергнуть. На проблемы безработицы, здравоохранения, миграционные кризисы президент Франции реагировал куда менее оперативно, кстати.

Еще бы - ведь не проблемы французов хоронят Макрона, а его ничем не подкрепленные геополитические амбиции.

До внеочередных выборов во Франции остался месяц: еще один удар четками по голове может стать для Макрона последним.

Автор - HSF