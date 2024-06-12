В Германии захотели отправлять женщин на обязательную военную службу

Немецкие политики захотели ввести в Германии обязательную военную службу для женщин. Об этом сообщила газета Zeit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я думаю, что в наше время мы больше не можем делать различия между полами", - сказал зампредседателя фракции блока Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) в бундестаге Йохан Вадефуль.

Он призвал начать отправлять женщин на военную службу как можно скорее. Его инициативу также поддержал эксперт ХДС Серап Гюлер.

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