Выдвинут первый кандидат на пост президента Румынии на выборах

Национальный руководящий совет националистического "Альянса за объединение румын" принял единогласное решение выдвинуть кандидатом на пост президента Румынии на предстоящих в сентябре выборах лидера этой партии Джордже Симиона. Об этом сообщило агентство Agerpress, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Национальный руководящий совет "Альянса за объединение румын" собрался в субботу, 15 июня, чтобы назначить кандидата от партии на президентских выборах в этом году, - цитирует агентство сообщение альянса. - В результате голосования совет единодушно решил, что кандидатом "Альянса за объединение румын" на пост президента Румынии будет председатель партии Джордже Симион". В субботу вечером кандидат альянса будет представлен публично в комплексе "Римские арены".

Лидеры оппозиционного националистического "Альянса за объединение румын" называют свою партию консервативной и патриотической, однако многие в стране считают ее антидемократической и экстремистской. На последних парламентских выборах в декабре 2020 года она набрала 9,08% голосов, заняв четвертое место среди прошедших в парламент пяти партий.

Кандидатура Симиона на пост главы румынского государства является первой официально объявленной. Социал-демократическая партия (СДП) и Национал-либеральная партия (НЛП), образующие правящую коалицию, сообщили, что их кандидаты будут объявлены на партийных съездах в предстоящие недели. Предполагается, что ими станут лидеры СДП и НЛП Марчел Чолаку и Николае Чукэ.

Румынские СМИ утверждают, что свою кандидатуру на пост президента Румынии выдвинет также заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Сам он говорит, что ответит на вопрос о намерении баллотироваться после того, как покинет должность в НАТО. Срок его полномочий истекает в октябре.

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