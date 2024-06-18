Пашинян пытается отвадить детей от священников

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян партизанит с армянской церковью.

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян решил ударить по церковникам еще сильнее. На встрече с детьми в Сюникской области Воваевич принял иудаизм раскритиковал священников и чуть ли не объявил войну хачкарам.

Чего это мы их везде втыкаем, возмущался варчапет. И детей заставляем, мол. "Давайте вообще заставим их на шее хачкары таскать!" - не скрывая раздражения говорил Пашинян перед детьми.

За этой напускной иронией стоит вполне себе трезвый расчет: во-первых, Воваевич понимает, что чем моложе, тем менее религиозно население. Во-вторых, он прекрасно знает, что его слова вызовут большое раздражение у католикоса Гарегина и всей церковной братии. Упустить возможность поиздеваться над церковниками Пашинян ну никак не может.

Особенно это актуально после того, как Баграт Галстанян начал регулярно использовать детей в своих митингах.