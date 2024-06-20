США приостановят заказы от других стран на системы Patriot

"Правительство США намерено приостановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot (от других государств. - прим. ред.) и ракеты до тех пор, пока у Украины не будет достаточно средств для защиты от воздушных атак России", - говорится в сообщении издания.

Как отметили источники газеты, о соответствующем решении США могут объявить в четверг. Издание напоминает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял об обязательствах по поставке дополнительных систем ПВО ВСУ.

По словам источников, это решение Белого дома закрепит обязательства Байдена перед Киевом и обеспечит получение Украиной систем ПВО.

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