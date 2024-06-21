МИД Беларуси передал ноту Армении
МИД Беларуси передал ноту Армении.
Об этом передает в пятницу Day.Az со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Беларуси.
Как сообщается, 21 июня в МИД Беларуси состоялась встреча начальника управления двустороннего сотрудничества со странами СНГ Сергея Молунова с Временным поверенным в делах Республики Армения в Республике Беларусь Нареком Тиратуряном.
"Дипломаты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, перспективы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в совместных интеграционных структурах. Армянской стороне передана соответствующая нота МИД Беларуси. Затронута гуманитарная тематика, подчеркнуты давние дружеские связи двух народов", - говорится в сообщении МИД.
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