Эпоха Макронизма близка к своему завершению

Предшественник Эмманюэля Макрона на посту президента Франции Франсуа Олланд считает, что эпоха макронизма в республике близка к завершению.

Как передает Day.Az, oб этом он заявил в интервью Agence France-Presse.

"Макронизму, если он когда-то и существовал, пришел конец", - сказал Олланд. Как отметил бывший президент, "мандат Макрона не завершен, но он больше не сможет баллотироваться на следующих выборах". "То, что он олицетворял в политике, закончилось", - считает Олланд.

Когда Макрон пришел к власти, он заявил, что во французской политике больше не будет деления на правых и левых.

Олланд, отказавшийся выдвигать свою кандидатуру на второй срок в 2017 году из-за крайне низкого рейтинга, намерен предпринять попытку вернуться в большую политику. Он решил баллотироваться на досрочных парламентских выборах от левого альянса "Новый народный фронт" в департаменте Коррез (центральная часть Франции), где ранее был депутатом, а также мэром коммуны Тюль.

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