https://news.day.az/world/1670130.html Погибли шесть полицейских после нападения боевиков в Дагестане - МВД РФ
Погибли шесть полицейских после нападения боевиков в Дагестане - МВД РФ
Шесть сотрудников полиции были убиты, 12 ранены после нападения боевиков в Дагестане. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"На данный момент, по имеющейся информации, 6 сотрудников полиции убито, 12 ранено. Идут задержания боевиков", - говорится в сообщении.
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