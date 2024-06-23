Погибли шесть полицейских после нападения боевиков в Дагестане

Шесть сотрудников полиции были убиты, 12 ранены после нападения боевиков в Дагестане. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент, по имеющейся информации, 6 сотрудников полиции убито, 12 ранено. Идут задержания боевиков", - говорится в сообщении.

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