Увеличилось число умерших во время хаджа в Саудовской Аравии паломников

Число паломников, умерших в Саудовской Аравии во время совершения хаджа, превысило 1,3 тыс. Об этом сообщил министр здравоохранения королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что число погибших паломников превысило 1,1 тыс., из них больше половины были гражданами Египта.

По данным собеседников агентства, во время хаджа умерли 672 египетских паломника, из которых только 31 человек имел специальную визу, выданную саудовскими властями. Остальные не были зарегистрированы в качестве паломников и совершали хадж нелегально.

Как отмечают источники, незарегистрированные паломники не могли воспользоваться кондиционированными помещениями для отдыха и были вынуждены совершать долгие переходы под открытым солнцем, избегая контрольно-пропускных пунктов, где сотрудники правоохранительных органов проверяли наличие хадж-визы. На фоне экстремальной жары паломники умирали из-за обострившихся хронических заболеваний и физического истощения. Подавляющее большинство случаев гибели зафиксировано среди пожилых людей.

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