Стало известно о сроках проведения инаугурации новоизбранного президента Ирана

Ожидается, что инаугурация новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана состоится до 5 августа.

Об этом сказал сегодня журналистам министр внутренних дел Ирана Ахмед Вахиди после заседания Кабинета министров в Тегеране, сообщает Day.Az.

"В настоящее время ведутся подготовительные работы в связи с проведением церемонии инаугурации", - сказал он.

Отметим, что во 2-м туре внеочередных президентских выборов в Иране, состоявшихся 5 июля, победил представитель лагеря реформаторов Масуд Пезешкиан, набрав почти 16,4 млн голосов. Его соперник, представитель лагеря консерваторов Саид Джалили, набрал 13,5 миллиона голосов.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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