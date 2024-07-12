https://news.day.az/world/1674325.html Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы и ячменя
Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы и ячменя
Россия по предварительным итогам сельхозсезона (завершился 30 июня 2024 года) стала мировым лидером по экспорту пшеницы и ячменя, передает Day.Az.
По словам директора департамента министерства сельского хозяйства РФ Александра Малова, по предварительным итогам, Россия заняла первое место по экспорту пшеницы и первое место по экспорту ячменя.
В настоящее время РФ экспортирует продукцию более чем в 160 стран мира.
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