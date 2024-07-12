Китай ввел санкции против США

Китай ввел новые санкции против ряда военно-промышленных компаний США и их руководителей из-за поставок вооружений администрации острова Тайвань.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

"Соединенные Штаты недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваньскому региону Китая, что серьезно нарушает принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, представляет из себя серьезное вмешательство во внутренние дела Китая и наносит ощутимый ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР. В соответствии со статьями 3, 4, 5, 6, 9 и 15 Закона КНР о противодействии иностранным санкциям, Китай принял решение предпринять контрмеры против следующих военно-промышленных предприятий США и их высшего руководства", - говорится в сообщении.

Меры будут введены в отношении компаний Anduril Corporation, Maritime Tactical Systems Corporation, Pacific Rim Defense Corporation, AEVEX Aerospace Corporation, LKD Aerospace Corporation и Summit Technology Corporation. Их активы и имущество на территории КНР будут заморожены. Кроме того, в список попали 11 руководителей данных предприятий. Им будет запрещен въезд в КНР, в том числе Гонконг и Макао.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.

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