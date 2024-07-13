Аргентина объявила ХАМАС террористами

Правительство Аргентины включило палестинское движение ХАМАС в список террористических организаций. Соответствующая запись появилась в базе данных в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

ХАМАС фигурирует в списке "Публичный реестр физических и юридических лиц, связанных с террористической деятельностью и ее финансированием".

Как говорится в заявлении пресс-службы администрации президента Аргентины Хавьера Милея, правительство страны "не могло не объявить" ХАМАС террористической организацией, так как "убеждено, что Аргентина должна соответствовать западной цивилизации".

"Кроме того, была установлена его [ХАМАС] связь с Ираном, чье руководство в соответствии с решением кассационного суда от 11 апреля несет ответственность за теракты у посольства Израиля в Буэнос-Айресе и еврейского культурного центра", - говорится в тексте о взрывах, произошедших в 1992 и 1994 годах. Их жертвами суммарно стали более 100 человек.

Милей неоднократно заявлял, что считает приоритетными союзниками Аргентины Израиль и США. В декабре прошлого года глава государства сообщил, что власти работают над внесением ХАМАС в список террористических организаций.

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