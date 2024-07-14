Трамп впервые после нападения появился на публике

Бывший президент США Дональд Трамп прилетел в Нью-Джерси, где впервые после произошедшей 13 июля стрельбы на митинге в Пенсильвании, появился на публике, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На появившихся в Сети кадрах видно, как Трамп уверенно спускается по трапу и машет журналистам.

После этого экс-президента США встретила личная охрана и вооруженный сотрудник секретной службы.

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