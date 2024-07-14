Покушение на Трампа

Выстрелы, предположительно, прозвучали во время публичного выступления перед сторонниками экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания.

Трансляция, которая велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN, прервалась, передает Day.Az.

Трамп прервал речь. На видеозаписи было видно, что у него окровавлено ухо.

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