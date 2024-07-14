https://news.day.az/world/1674765.html Покушение на Трампа - ФОТО - ВИДЕО
Покушение на Трампа - ФОТО - ВИДЕО
Выстрелы, предположительно, прозвучали во время публичного выступления перед сторонниками экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания.
Трансляция, которая велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN, прервалась, передает Day.Az.
Трамп прервал речь. На видеозаписи было видно, что у него окровавлено ухо.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре