Покушение на Трампа

Выстрелы, предположительно, прозвучали во время публичного выступления перед сторонниками экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания.

Трансляция, которая велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN, прервалась, передает Day.Az.

Трамп прервал речь. На видеозаписи было видно, что у него окровавлено ухо.

Donald Trump injured, rushed off stage as multiple shots heard at Pennsylvania rally: Reports | The Straits Times

LIVE COVERAGE: Trump, appearing injured, escorted off stage during rally after possible shots heard

Trump injured in incident at rally | CNN Politics

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