У охраны Трампа нет ресурсов, чтобы пресекать возможные атаки снайперов

Структуры, способные защитить от возможных покушений снайперов, отсутствуют в службе безопасности бывшего президента США Дональда Трампа, который подвергся покушению во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Об этом сообщила американская газета New York Post со ссылкой на неназванные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, Трамп перемещается по территории США лишь с малой частью охраны в сравнении с числом сотрудников безопасности, сопровождающих действующих глав государств. Охрана Трампа не получает от американского правительства сил и средств, чтобы противодействовать возможным атакам снайперов и обеспечивать его безопасность с воздуха. По словам источников, Секретная служба США должна была предоставить Трампу как бывшему главе американской администрации дополнительную охрану. Источники добавили, что предвыборный штаб политика запрашивал ее, однако его просьба осталась без ответа.

Газета напомнила, что в мае в ходе одного из публичных выступлений в Нью-Йорке Секретная служба США не стала предоставлять Трампу антиснайперскую группу, однако местный департамент полиции смог обеспечить должный уровень безопасности бывшему главе Белого дома.

Ранее американский журнал The Federalist подтвердил, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) США в течение последних недель отказывало сотрудникам службы охраны Трампа в усилении его безопасности со стороны Секретной службы США.

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